Autoconcerns: plan Biden tegen vervuiling niet realistisch

De autoconcerns Stellantis en Toyota hekelen een nieuw plan van de Amerikaanse regering dat vervuiling van auto’s tegen zou moeten gaan. De twee waarschuwen dat het voorstel agressieve en onrealistische verkopen van elektrische auto’s afdwingt. Daarbij zullen de voorraden van belangrijke grondstoffen die nodig zijn voor batterijen verder onder druk komen te staan.

Toyota en Stellantis, het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Jeep en Fiat, noemen de voorgestelde emissiebeperkingen van de regering van president Joe Biden overdreven optimistisch. Het voorstel “onderschat de belangrijkste uitdagingen, waaronder de schaarste aan grondstoffen om batterijen te maken”, stelt Toyota. Ook wordt volgens de concerns onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de grondstoffen niet in de VS worden gedolven of verfijnd, de huidige infrastructuur ongeschikt is en dat elektrische auto’s veel duurder zijn.

Biden wil de meest ambitieuze Amerikaanse uitlaatemissielimieten ooit doorvoeren. Zijn plan geldt voor nieuwe automodellen vanaf 2027. Een belangrijk deel daarvan zou dan volledig elektrisch moeten zijn. Maar volgens Stellantis is dat alleen al op het vlak van productiecapaciteit niet haalbaar.