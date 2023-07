Brussel bepaalt nieuwe regels voor veilige data-overdracht aan VS

De Europese Commissie heeft nieuwe EU-wetgeving vastgelegd die de overdracht van Europese persoonsgegevens aan de Verenigde Staten volgens haar veilig maakt. Zo zijn er bindende voorwaarden over de toegang tot EU-gegevens door Amerikaanse inlichtingendiensten. Die wordt beperkt tot “wat noodzakelijk en evenredig is”, stelt het dagelijkse EU-bestuur.

Het is de derde keer dat Brussel de uitwisseling van data tussen de VS en de EU juridisch probeert dicht te timmeren. Eerder gemaakte afspraken over de privacybescherming van Europese persoonsgegevens werden aan de kant geschoven door het Europees Hof van Justitie omdat ze tekortschoten. De Europese rechter verklaarde na een klacht van privacyactivist Maximilian Schrems over Facebook in juli 2020 een eerdere overeenkomst over privacybescherming tussen de EU en VS uit 2016 nietig.

“Dit nieuwe kader voor gegevensprivacy zal zorgen voor veilige datastromen voor Europeanen en rechtszekerheid bieden aan bedrijven aan beide zijden van de Atlantische Oceaan”, zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Von der Leyen sloot vorig jaar al een principeovereenkomst met de Amerikaanse president Joe Biden over veilige, vrije dataflows naar de VS, zoals berichten op sociale media of de personeelsadministratie van een Amerikaans bedrijf in de EU.