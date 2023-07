Chinese serie vertelt verhaal over handelsstrijd chipindustrie

Een Chinese start-up die er in slaagt geavanceerde chipmachines te ontwikkelen en daarmee de gevolgen van de handelssancties tegen China overwint. Dat is het verhaal dat wordt verteld in My Chinese Chip, een Chinese serie waarin de worstelingen van het land om technisch hoogwaardige chips te maken zijn gedramatiseerd.

De serie, die vanaf maandag te zien is op de Chinese streamingdienst Youku, verschijnt in aanloop naar exportbeperkingen die gaan gelden voor bepaalde chipmachines die worden geproduceerd door het Nederlandse ASML. Het kabinet maakte eind juni bekend dat die sanctie vanaf september van kracht zal worden. De chipmachines van ASML worden gebruikt voor de productie van een breed scala aan chips, geschikt voor bijvoorbeeld smartphones en elektrische auto’s. De export door ASML is wel al langer beperkt. De meest moderne machines mogen al een paar jaar niet naar China worden uitgevoerd.

De beperkingen dwingen China ertoe zelfvoorzienend te worden op het gebied van de ontwikkeling van de technologie, maar leidden ook tot inspiratie voor My Chinese Chip. De serie gaat over een bedrijf dat door de Chinese regering wordt gesteund en met succes chipmachines produceert voor de thuismarkt. Het bedrijf overwint een overvloed aan uitdagingen en weet zo te slagen. De officiële naam van de serie in het Engels is The Best Chip. Het is niet bekend of de serie later ook op andere platforms te zien zal zijn.

De VS voeren al tijden een handelsoorlog met China uit. Vorig jaar kondigde het land al aan minder chiptechnologie naar China uit te voeren, uit angst dat deze mogelijk gebruikt wordt voor militaire doeleinden. Een paar dagen na de aankondiging van de nieuwe exportbeperking voor ASML legde China handelsbeperkingen op voor twee belangrijke grondstoffen die cruciaal zijn voor de chipindustrie, namelijk gallium en germanium.