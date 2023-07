Hypotheekshop: hypotheekrente omhoog tijdens zomervakantie

Dertien geldverstrekkers hebben aangekondigd dat ze hun rentetarieven voor hypotheken zullen gaan verhogen, meldt De Hypotheekshop. De verhoging heeft volgens de organisatie voor hypotheekadviseurs deels te maken met een jaarlijks terugkerend fenomeen. Zo verhogen hypotheekverstrekkers traditioneel hun rentetarieven wanneer de zomervakantie nadert.

Op deze manier kunnen ze volgens De Hypotheekshop met de verminderde bezetting tijdens de vakantieperiode toch de hoeveelheid werk aan. Vaak wordt de hypotheekrente echter halverwege de vakantie alweer verlaagd om klaar te zijn voor het begin van het naseizoen.

Een andere oorzaak voor de verhoging is dat de rente op de kapitaalmarkt, die als basis dient voor de hypotheekrente voor de (middel)lange termijn, de afgelopen weken is gestegen. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve hun rentetarieven later deze maand vrijwel zeker zullen gaan verhogen omdat de inflatie hardnekkig hoog blijft.

Sinds ongeveer een jaar hebben de centrale banken forse renteverhogingen doorgevoerd om de hoge inflatie onder controle te krijgen. De ECB heeft bijvoorbeeld de depositorente al met 4 procentpunt verhoogd. Deze beleidsrente heeft invloed op de korte hypotheekrente ofwel de variabele hypotheekrente per maand tot twee jaar vast.

Hierdoor is volgens De Hypotheekshop een bijzondere situatie ontstaan waarin de korte hypotheekrente hoger ligt dan de (middel)lange hypotheekrente. Geld lenen met een kortere rentevaste periode is daardoor duurder dan lenen met een langere rentevaste periode. Normaal gesproken is dat precies omgekeerd. Dat komt onder meer doordat wordt verwacht dat de inflatie in de toekomst zal dalen en de centrale banken ook hun rentetarieven weer zullen verlagen.

Hoewel een zogeheten omgekeerde rentecurve voor de hypotheekrente wel vaker is voorgekomen, is deze volgens De Hypotheek nog nooit zo extreem geweest sinds het begin van de metingen in 2004. Op dit moment is de gemiddelde maandvariabele hypotheekrente meer dan 0,5 procentpunt hoger dan de rente voor een hypotheek met een rentevaste periode van tien jaar. Dat komt vooral door de verwachting dat de ECB voorlopig nog niet klaar is met het verhogen van de rente.