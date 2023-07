Omzetdaling TSMC valt mee dankzij sterke vraag AI-chips

De Taiwanese chipproducent TSMC zag de omzet in het tweede kwartaal met 10 procent dalen. Doordat consumenten vanwege de hoge inflatie minder uitgeven aan elektronica is er ook minder vraag naar chips. De omzetdaling viel echter lager uit dan analisten hadden gevreesd. Dat kwam doordat TSMC wist te profiteren van sterke verkopen van chips die voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) worden gebruikt.

TSMC boekte in juni een omzet van 156,4 miljard Taiwanese dollar (omgerekend zo’n 4,6 miljard euro). Volgens berekeningen van persbureau Bloomberg bedroeg de omzet in het tweede kwartaal daarmee in totaal een kleine 481 miljard Taiwanese dollar, ofwel ongeveer 14 miljard euro. TSMC is een belangrijke afnemer van de chipmachines van ASML.

Het Taiwanese bedrijf is ook de belangrijkste contractfabrikant van de AI-chips van de Amerikaanse chipmaker Nvidia. De AI-chips van Nvidia worden algemeen gezien als de beste chips voor het trainen van grote datamodellen, zoals het model dat ten grondslag ligt aan de populaire chatbot ChatGPT van het bedrijf OpenAI.

De sterke vraag naar AI-chips wordt echter teniet gedaan door de flinke omzetdaling voor chips voor mobiele telefoons. De wereldwijde vraag naar smartphones is flink ingestort doordat consumenten vanwege de stijging van de kosten van het levensonderhoud proberen te besparen op duurdere aankopen. Zo zag de grote Zuid-Koreaanse producent van chips en smartphones Samsung afgelopen kwartaal de omzet ook flink dalen en de winst vrijwel verdampen.