Sarah Silverman klaagt OpenAI en moederbedrijf Facebook aan

De Amerikaanse comedian Sarah Silverman en twee auteurs hebben rechtszaken aangespannen tegen Facebook-moederbedrijf Meta Platforms en OpenAI, de ontwikkelaar van ChatGPT. Het drietal stelt dat de bedrijven hun boeken zonder toestemming hebben gebruikt om taalmodellen voor kunstmatige intelligentie te trainen.

Naast Silverman gaat het om schrijvers Richard Kadrey en Christopher Golden. De eisers beweren dat het copyright op hun teksten is geschonden omdat die zijn gebruikt om de programma’s ChatGPT en LLaMA (Meta) te trainen.

In de nieuwe zaak wordt als bewijs aangedragen dat ChatGPT in staat is om samenvattingen van boeken te maken en dat dat alleen mogelijk zou zijn als ChatGPT met de teksten is getraind. Als voorbeeld wordt het boek The Bedwetter van Silverman genoemd. In de documenten worden daarnaast samenvattingen van de boeken Sandman Slim van Kadrey en Ararat van Golden als voorbeelden gebruikt. Over LLaMA wordt gezegd dat “veel van de auteursrechtelijk beschermde boeken voorkomen in de dataset waarvan Meta heeft toegegeven die te hebben gebruikt om LLaMA te trainen”.

Hoewel de genoemde samenvattingen sommige details fout hebben, toont het volgens de aanklagers aan “dat ChatGPT kennis behoudt van bepaalde werken in de trainingsdataset”. In de zaken wordt een niet nader omschreven schadevergoeding geĆ«ist namens de schrijvers.