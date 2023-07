Twitter-rivaal Threads passeert grens 100 miljoen gebruikers

Het aantal gebruikers van het nieuwe sociale medium Threads is, bijna een week na de lancering, gestegen tot meer dan 100 miljoen. Dat heeft het onderzoeksbureau Quiver Quantitative uitgerekend. Afgelopen donderdag stond de teller op 10 miljoen aanmeldingen, vrijdag had de Twitter-rivaal al 70 miljoen gebruikers.

Het nieuwe platform is opgezet door Meta, dat ook het moederbedrijf is van Facebook, Instagram en WhatsApp. Threads is gekoppeld aan foto-app Instagram. Daardoor zijn gebruikers in staat hun volgers en volglijsten van Instagram mee te nemen naar Threads. De dienst is nog niet beschikbaar in de Europese Unie.

Threads is een rivaal van Twitter, dat sinds de overname door Elon Musk vorig jaar veel problemen heeft. Musk betaalde naar verluidt meer dan 40 miljard euro en probeert dat op allerlei manieren terug te verdienen. Zo verdween het vinkje als teken dat de identiteit van een gebruiker gecontroleerd is, waarna iedereen een vinkje kon kopen. De dienst Tweetdeck, waar gebruikers berichten overzichtelijker kunnen zien, is over een paar weken alleen nog tegen betaling beschikbaar.

Ook andere bedrijven proberen marktaandeel van Twitter af te pakken. Zo lanceerde Twitter-oprichter Jack Dorsey eerder dit jaar een nieuwe berichtendienst, Bluesky.