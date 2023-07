VDL blijft vaag over verdere boomkap bij uitbreiding Nedcar

VDL blijft vaag over de kap van nog meer bomen rond de autofabriek in Born bij de verdere uitbreiding van Nedcar. Dat bleek maandagavond tijdens een bijpraatsessie door VDL-directielid Paul van Vuuren van de Limburgse Staten. Volgens VDL mag het bedrijf het resterende deel van het eerder gekapte Sterrebos kappen, evenals enkele honderden bomen die in de weg staan bij de aanleg van nieuwe infrastructuur. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, hangt af van de verdere ontwikkelingen bij Nedcar, aldus Van Vuuren.

VDL gaat ervan uit dat de infrastructuur rond Nedcar wordt aangepast en dat de provincie daartoe voor vele tientallen miljoenen de beurs trekt. VDL zelf wil bijna 12 miljoen uittrekken. “We verwachten van u support, draagvlak en steun”, hield Van Vuuren de Staten voor. VDL investeert naar eigen zeggen honderden miljoenen in een nieuwe opzet van de productie, waarbij naast de bouw van auto’s ook gewerkt wordt aan allerlei andere autogerelateerde activiteiten.

“Puur het assembleren van auto’s is voor de toekomst onvoldoende”, waarschuwde Van Vuuren. Hij zoekt verdienmodellen die meer toegevoegde waarde leveren zoals het maken van remvoeringen en batterijen. Dat levert zo’n vijfhonderd nieuwe banen op. Hij hoopt volgend jaar al op een nieuwe klant en vanaf 2026 op een andere klant. Met die twee nieuwe merken hoopt hij binnen enkele jaren 6000 banen te creĆ«ren.

De afgelopen jaren ontstonden wereldwijd zo’n vijfhonderd start-ups in de autosector, met name in China, aldus Van Vuuren. Maar pas vanaf de 50.000 auto’s per jaar wordt voor hen productie bij Nedcar interessant. Van Vuuren zei ook “te kijken naar ambulances, jeeps en pantservoertuigen voor defensie”, zonder daarin concreet te worden.

Verder werkt VDL mee aan een mobiliteitscentrum waar huidige medewerkers geholpen worden aan een nieuwe baan. In november verliezen 970 vaste en 920 uitzendkrachten hun baan bij Nedcar. Van Vuuren wees erop dat in Zuid-Limburg van de in totaal 33.000 banen er zo’n 2000 tot 5000 vacant zijn.

Van Vuuren hoopt dat er ook een overbrugging voor een deel van het personeel mogelijk is zodra er een nieuwe klant is binnengehaald. Dat is ook gebeurd in de periode 2012 – 2014 in de overgang van Mitsubishi naar VDL bij Nedcar, aldus Van Vuuren.