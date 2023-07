Amazon stijgt op Wall Street aan begin koopjesfestijn

Amazon ging dinsdag licht omhoog op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse webwinkelconcern organiseert weer zijn tweedaagse koopjesfestijn Prime Day. In het Verenigd Koninkrijk leggen magazijnmedewerkers van Amazon het werk neer tijdens het koopjesfeest om een hoger loon af te dwingen. Ook in Duitsland roept de vakbond het personeel van tien distributiecentra op te gaan staken uit onvrede over de arbeidsomstandigheden bij Amazon. Het aandeel won desondanks 0,3 procent.

Beleggers zijn daarnaast vooral in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer over juni, dat woensdag verschijnt. De inflatie in de grootste economie ter wereld laat al enige tijd een afkoeling zien door lagere energieprijzen, maar zonder deze sterk schommelende brandstofprijzen blijft de zogeheten kerninflatie hardnekkig hoog. De Federal Reserve heeft al laten doorschemeren dat de rente later deze maand verder verhoogd zal worden om de prijsstijgingen tegen te gaan.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent hoger op 34.090 punten. De breder samengestelde S&P 500 ging 0,3 procent vooruit tot 4421 punten en techbeurs Nasdaq won eveneens 0,3 procent, op 13.721 punten.

JPMorgan Chase won 1 procent. Analisten van investeringsbank Jefferies adviseren het aandeel te kopen voorafgaand aan de kwartaalcijfers van de bank. JPMorgan zal vrijdag al een van de eerste grote bedrijven de resultaten bekendmaken.

Nvidia werd 0,6 procent meer waard. Analisten van KeyBanc schroefden hun koersdoel voor de chipfabrikant op. Nvidia wist dit jaar al flink te profiteren van het optimisme rond toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), waarvoor het bedrijf chips ontwikkelt.

Microsoft zakte 0,7 procent. Het tech- en softwareconcern bevestigde meer banen te schrappen dan de geplande 10.000 banen die bij de ontslagronde in januari bekend werden gemaakt.

Zillow maakte een koerssprong van bijna 7 procent. Analisten van investeringsbank Piper Sandler verhoogden het advies voor het vastgoedbedrijf en verwachten dat het aandeel met meer dan 30 procent in waarde kan stijgen.

WD-40 steeg ruim 11 procent na meevallende resultaten van het bedrijf achter het gelijknamige smeermiddel en de waterafdrijvende spray. Volgens topman Steve Brass wist het bedrijf na twee kwartalen van vlakke tot lagere verkopen weer terug te keren na een solide omzetgroei.

De euro was 1,1005 dollar waard, tegen 1,0988 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 73,07 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder, op 77,75 dollar per vat.