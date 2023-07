Amerikaanse vakbond komt binnen bij gamesbedrijf achter Sonic

Werknemers van Sega of America, de Amerikaanse tak van het bedrijf achter de games van Sonic the Hedgehog, kunnen eindelijk lid worden van een vakbond. Het is de medewerkers gelukt om voor hun nieuwe bond AEGIS-CWA officieel erkenning af te dwingen door middel van een verkiezing onder het toeziend oog van de US National Labor Relations Board.

De bond vertegenwoordigt direct meer dan tweehonderd werknemers. In de Verenigde Staten is het hebben van een vakbond bij veel bedrijven geen gemeengoed. Werkgevers proberen soms ook te voorkomen dat hun personeel zich in een bond kan organiseren voor zaken als hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden. Maar vakbonden hebben de afgelopen tijd wel bij meerdere grote Amerikaanse bedrijven voorzichtig voet aan de grond gekregen.

Zo werden diverse distributiecentra van webwinkel Amazon, winkels van Apple en filialen van koffieketen Starbucks lid van een vakbond. In de gamesindustrie wisten werknemers van Raven Software, Blizzard Albany, ZeniMax en VR/AR-game-ontwikkelaar Tender Claws zich eveneens te verenigen.

Het Japanse Sega is al decennia actief in de VS. Eind jaren tachtig en begin jaren negentig was het bedrijf de grote rivaal van Nintendo in de zogeheten spelcomputer- of systeemoorlog. Om Nintendo’s Super Mario tegenwicht te bieden ontwikkelde Sega een eigen videogameheld: Sonic the Hedgehog, een blauwe egel die de gave heeft extreem hard te rennen. Van Sonic zijn in de loop der jaren heel wat spellen uitgebracht en Sega is ook bekend van veel andere titels.