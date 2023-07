Beurzen Azië stijgen na meer steun Chinese vastgoedsector

De Aziatische aandelenbeurzen lieten dinsdag winsten zien. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de Chinese autoriteiten de steun voor de noodlijdende vastgoedsector in het land hebben uitgebreid. Zo worden Chinese banken onder meer aangemoedigd om de kredietvoorwaarden voor vastgoedbedrijven en projectontwikkelaars te versoepelen en uitstaande leningen te verlengen om ervoor te zorgen dat huizen in aanbouw kunnen worden afgeleverd.

Ook zou Beijing kijken naar steun voor andere sectoren om het kwakkelende economische herstel aan te jagen. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,5 procent in de plus, mede door koerswinsten bij de Chinese vastgoedbedrijven. De techbedrijven gingen eveneens verder omhoog door de hoop dat de overheid de strenge aanpak van de sector zal beëindigen. De Chinese webwinkelconcerns Alibaba en JD.com wonnen 1,9 en 2,3 procent. Maaltijdbezorger Meituan klom 1,7 procent en internet- en gamesbedrijf Tencent steeg 1,6 procent. De beurs in Shanghai kreeg er 0,5 procent bij.

Ook de chipbedrijven stonden in de belangstelling dankzij beter dan verwachte omzetcijfers van de grote Taiwanese chipproducent TSMC, die 1,8 procent won in Taipei. De Taiwanese elektronicaproducent Foxconn, die onder meer de iPhones voor Apple maakt, kondigde aan zich terug te trekken uit een samenwerking met het Indiase conglomeraat Vedanta om chips en beeldschermen te maken in India. Het aandeel Foxconn, ook bekend als Hon Hai Precision, klom 1,5 procent.

De Japanse chiptester Advantest ging mee omhoog en steeg 4 procent. De Nikkei in Tokio noteerde desondanks slechts een fractie hoger. De Zuid-Koreaanse chipmakers Samsung en SK Hynix dikten 2,2 en 1,4 procent aan en hielpen de Kospi in Seoul aan een winst van 1,3 procent. De All Ordinaries in Sydney won 1,2 procent.