Britse magazijnmedewerkers staken tijdens Amazon Prime Day

Het Amerikaanse webwinkelconcern Amazon organiseert weer koopjesfestijn Prime Day. Wereldwijd kunnen klanten, mits zij een abonnement hebben op Amazon Prime, dinsdag en woensdag op onlinekoopjesjacht. In Groot-Brittannië grijpt Amazon-personeel de kortingsdagen aan om te gaan staken. Het is niet de eerste keer dat personeel van de webwinkel tijdens de actie zijn ongenoegen uit.

Bijna 900 werknemers van een magazijn van Amazon in het Engels Coventry leggen van dinsdag tot en met donderdag zowel in de ochtenden als in de avonden twee uur het werk neer, heeft Britse vakbond GMB laten weten aan persbureau Reuters. Aanleiding zijn de lonen van de magazijnmedewerkers, die volgens de bond omhoog moeten van 11 tot 12 pond per uur naar 15 pond per uur.

Sinds 2018 protesteren Amazon-werknemers elk jaar rond Prime Day tegen slechte werkomstandigheden in het bedrijf. Zo riep de Duitse vakbond Verdi twee jaar geleden nog op tot een staking die samenviel met de kortingsactie. Toen ging het om de stijgende werkdruk, terwijl het salaris gelijk bleef. Amazon benadrukte destijds dat het bedrijf uitstekende lonen en andere voordelen voor de medewerkers biedt.

Naar verwachting zal Amazon Prime Day ongeveer 7 miljard dollar aan inkomsten opleveren, omgerekend zo’n 6,4 miljard euro. Dat zou een stijging van 12 procent zijn in vergelijking met dezelfde actie in het derde kwartaal vorig jaar, becijferde de Amerikaanse bank JPMorgan.

Vorig jaar kochten Prime-leden meer dan 300 miljoen spullen. Amazon meldde toen dat dit gelijkstond aan ruim 100.000 items per minuut. De totale korting kwam uit op 1,7 miljard dollar, destijds omgerekend 1,7 miljard euro. Vooral eigen apparaten waren in trek, waaronder de slimme speaker Alexa, elektronica en huishoudelijke producten. In Nederland waren met name toiletpapier van Page, verlichting van Philips Hue, chocomel, LEGO, koptelefoons van Bose en geheugenkaarten van Sandisk in trek.

De Amerikaanse toezichthouder FTC diende vorige week nog een aanklacht in tegen Amazon. Klanten zouden zonder toestemming lid worden van Prime doordat Amazon “manipulatieve, dwingende of misleidende interfaceontwerpen” gebruikt om hen te verleiden. Amazon liet weten dat het voor klanten juist “duidelijk en eenvoudig” is “om zich zowel aan te melden voor hun Prime-lidmaatschap als dit te annuleren”.