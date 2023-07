Enquête nieuwe eurobiljetten nog offline door grote belangstelling

Europeanen die willen meedenken over het thema van nieuwe eurobankbiljetten moeten nog even geduld hebben. De online-enquête waarmee de Europese Centrale Bank (ECB) hen daarvoor uitnodigt, loopt tegen technische problemen aan “door extreem grote belangstelling”. De Nederlandsche Bank (DNB) meldde maandag al dat de enquête door een technische storing nog niet beschikbaar was.

De boodschap verschijnt als mensen de website van de vragenlijst willen bezoeken. “We werken er echter aan om het probleem op te lossen, dus kom later nog eens terug”, wordt bezoekers verzocht. Europese burgers zouden vanaf maandag tot september de tijd krijgen om deze in te vullen.

In de vragenlijst worden zeven thema’s voorgesteld, namelijk vogels, Europese cultuur, natuur, de toekomst, ‘ons Europa’, rivieren en handen. De centrale bank wil in 2024 beslissen welk van deze thema’s terugkomt in de nieuwe generatie eurobiljetten. Daarin worden de uitkomsten van de enquête meegenomen. Aansluitend zal er een ontwerpwedstrijd plaatsvinden, meldt de ECB, waarna in 2026 bekend wordt gemaakt wanneer de nieuwe biljetten in omloop komen.