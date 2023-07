Goudwisselkantoor: meer vraag naar goud door onzekere tijd

Het aantal goudtransacties is in de eerste helft van dit jaar met 17 procent gestegen, meldt Goudwisselkantoor op basis van eigen transactiegegevens. “Goud blijft onverminderd populair als stabiele factor in onzekere tijden”, concludeert de handelaar, met naar eigen zeggen 140 vestigingen in Nederland, BelgiĆ« en Duitsland.

Volgens het bedrijf herontdekken steeds meer pensioenfondsen goud als bescherming tegen de hoge inflatie en een zwakke dollar en breiden zij het aandeel van goud in hun portefeuilles uit. “Daarnaast zorgen de energiecrisis, de kans op een economische recessie en de nog altijd hoge inflatie dat particulieren en kleine beleggers goud nog steeds als veilige haven verkiezen”, aldus de organisatie.

Goudwisselkantoor stelt ook dat er in de eerste jaarhelft opvallend veel geld werd gewisseld bij zijn kantoren. Het bedrijf spreekt van een recordgroei van 75 procent in wisseltransacties. “Dit wijst er op dat Nederlanders en Belgen weer echt op vakantie gaan, ook naar bestemmingen verder weg.”