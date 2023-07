IEA: markt voor grondstoffen energietransitie 320 miljard waard

De wereldwijde markt voor cruciale grondstoffen voor de energietransitie zoals lithium, kobalt, koper en nikkel is vorig jaar gegroeid naar een waarde van 320 miljard dollar. Dat is een verdubbeling over een periode van vijf jaar, aldus het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een nieuw rapport. Vanwege de energietransitie is er enorme vraag naar die grondstoffen.

Lithium, nikkel en kobalt zijn belangrijke grondstoffen voor bijvoorbeeld de productie van batterijen voor elektrische auto’s en koper wordt veel gebruikt in onder meer zonnepanelen en windmolens, maar ook in de bouw en industrie. Volgens het IEA is tussen 2017 en 2022 de vraag naar lithium verdrievoudigd. Om aan die sterke vraag te kunnen voldoen hebben mijnbouwbedrijven veel geĆÆnvesteerd in uitbreiding van de productie. Daarbij was voor lithium met een investeringsgroei van 50 procent de sterkste stijging te zien.

IEA-topman Fatih Birol zegt dat de groei “bemoedigend” is, omdat die materialen van vitaal belang zijn voor de wereld om zijn doelstellingen op het gebied van energie en klimaat te behalen. De denktank uit Parijs zegt dat die sterke groei waarschijnlijk zal aanhouden. Het is dan wel van groot belang dat alle geplande projecten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd om zo op duurzame en stabiele wijze te kunnen voldoen aan de toenemende vraag.

Het agentschap waarschuwt wel voor uitdagingen waaronder verstoringen in toeleveringsketens, geopolitieke spanningen en sterke prijsbewegingen. Ook zegt het IEA dat veel nieuwe projecten zijn gepland in landen die al dominant zijn op de markt. Zo is 90 procent van de nieuwe projecten voor nikkelwinning die het IEA volgt gevestigd in Indonesiƫ. De organisatie zegt dan ook dat het belangrijk is dat projecten meer gespreid worden in de wereld om te grote afhankelijkheid van bepaalde leveranciers tegen te gaan.