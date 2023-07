Microsoft wint rechtszaak in VS, mag gamebedrijf Activision kopen

Softwareconcern Microsoft mag van een Amerikaanse rechter verdergaan met de overname van gamebedrijf Activision Blizzard, bekend van spellen als Call of Duty en Overwatch. De Federal Trade Commission (FTC) spande een rechtszaak aan om de grootste deal in de computerspellenbranche ooit te blokkeren, omdat de toezichthouder vreesde dat Microsoft te dominant zou worden.

Microsoft heeft zelf al de gameconsole Xbox in handen en de FTC is bang dat het bedrijf na de overname van Activision Blizzard de populairste spellen alleen voor die spelcomputer wil uitgeven. Maar de rechter in San Francisco ging niet mee in dat bezwaar. Dat maakt de weg vrij voor de twee bedrijven om de overname voor de gestelde deadline van 18 juli af te ronden, behalve in het Verenigd Koninkrijk. Daar ging de mededingingsautoriteit niet akkoord met de deal.

Met de deal is 69 miljard dollar gemoeid. Microsoft zegt via de overname vooral te willen groeien op het vlak van spelletjes voor de smartphone, waar het bedrijf nog amper marktaandeel heeft. Activision Blizzard is eigenaar van spelletjesmaker King, bekend van het veel gedownloade spelletje Candy Crush.

De FTC laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn en nieuwe stappen te overwegen om “verder te gaan met onze strijd om de concurrentie te behouden en consumenten te beschermen”. Volgens een woordvoerder van de marktautoriteit is het “duidelijk dat deze fusie een bedreiging vormt voor open concurrentie bij games in de cloud”.