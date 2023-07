Onderzoeker: opnieuw daling verschepingen notebooks en desktops

De wereldwijde verschepingen van desktops en notebooks zijn in het tweede kwartaal opnieuw gedaald, maar wel minder sterk dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Volgens marktonderzoeker Canalys werden er 62,1 miljoen pc’s verscheept door producenten naar verkopers en winkeliers, wat neerkomt op een daling van bijna 12 procent op jaarbasis.

Door de hoge inflatie zijn consumenten terughoudender geworden met de aankoop van nieuwe computers, maar de grootste dip lijkt wel voorbij. In het eerste kwartaal was hier nog een daling van de verschepingen met 33 procent tot 54 miljoen pc’s te zien. Canalys denkt daarom dat de markt op koers ligt voor herstel in de tweede helft van dit jaar.

Het aantal verscheepte notebooks ging met ruim 9 procent omlaag tot 49,4 miljoen stuks. Bij desktops daalden de verschepingen met meer dan 19 procent tot 12,6 miljoen vergeleken met een jaar eerder.

Het Chinese Lenovo is wereldwijd marktleider met een aandeel van net geen 23 procent. Daarna volgen de Amerikaanse computerproducenten HP en Dell. Apple staat op de vierde plaats met 11 procent van de markt. Opvallend is dat Apple de verschepingen juist flink zag toenemen, vooral omdat het bedrijf een jaar eerder te kampen had met problemen in de toeleveringsketen, aldus Canalys.