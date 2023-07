Vakbond roept Duits magazijnpersoneel Amazon op tot staken

De Duitse vakbond Verdi heeft personeel van tien distributiecentra van Amazon in Duitsland opgeroepen om dinsdag te gaan staken. De staking valt samen met Amazon Prime Day, twee dagen waarop klanten van het webwinkelconcern tegen flinke kortingen online kunnen winkelen. De kortingsactie wordt vaker aangegrepen voor stakingen, uit onvrede over de arbeidsomstandigheden bij Amazon.

Volgens Verdi erkent Amazon de cao’s voor de detailhandel- en postordersector niet. “Alleen cao’s bieden werknemers bindende bescherming tegen willekeur binnen een bedrijf, en ze zijn een teken van erkenning voor het harde werk dat werknemers elke dag doen”, betoogt de vakbond, die onder meer de erkenning met de staking wil afdwingen. Ook een hoger salaris behoort tot de eisen. Doordat de Amazon-medewerkers niet onder een cao vallen, zouden zij honderden euro’s minder verdienen dan wanneer bij een bedrijf dat wel gebonden is aan een cao.

Amazon benadrukt dat het startsalaris van het logistiek personeel vanaf september 14 euro per uur zal bedragen. Dat is inclusief bonussen. Ook zouden er andere voordelen voor personeel zijn. Het bedrijf zei eerder al te verwachten dat de stakingen geen impact hebben op de leveringen aan klanten.

Ook in Groot-Brittannië leggen magazijnmedewerkers het werk neer. Daar gaat het om negenhonderd werknemers in het Engelse Coventry. Zij staken van dinsdag tot en met donderdag, waarop zij zowel in de ochtenden als in de avonden twee uur het werk neerleggen. Aanleiding zijn de lonen van de magazijnmedewerkers, die volgens vakbond GMB omhoog moeten van 11 tot 12 pond per uur naar 15 pond (omgerekend 17,55 euro) per uur.