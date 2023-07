Van Lanschot zakt op afwachtend Damrak na adviesverlaging

Van Lanschot Kempen behoorde dinsdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs. De vermogensbeheerder werd door analisten van Kepler Cheuvreux van de kooplijst gehaald en was met een min van 2,5 procent de grootste daler in de MidKap. De stemming op de Europese beurzen was verder gematigd positief. Een uitbreiding van de Chinese steunmaatregelen voor de noodlijdende vastgoedsector van het land zorgde daarbij voor enig optimisme.

Beleggers wachten daarnaast vooral op het Amerikaanse inflatiecijfer over juni dat woensdag op het programma staat. De inflatie in de grootste economie ter wereld laat al enige tijd een afkoeling zien door lagere energieprijzen, maar zonder deze sterk schommelende brandstofprijzen blijft de zogeheten kerninflatie hardnekkig hoog.

De Federal Reserve heeft dan ook al laten doorschemeren dat de rente later deze maand verder zal worden verhoogd om de prijsstijgingen tegen te gaan. In juni werd nog een korte rentepauze gehouden. Beleggers hopen wel dat het einde van de renteverhogingen nu in zicht komt.

In Nederland bevestigde het statistiekbureau CBS dat de inflatie in juni is afgenomen tot 5,7 procent, van 6,1 procent in mei. Het inflatiecijfer komt overeen met een eerder gemelde snelle raming. De afname van de inflatie komt vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en voeding.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 757,40 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 900,79 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent. Londen bleef vrijwel onveranderd.

Chipbedrijf Besi was de sterkste stijger in de AEX, met een plus van 1,3 procent. Ook ING, fintechbedrijf Adyen en verzekeraar NN Group deden goede zaken en wonnen tot 1 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize sloot de rij met een verlies van 1 procent.

ASML won 0,2 procent. Na jaren van explosieve groei neemt de chipmachinemaker de komende tijd beduidend minder mensen aan, meldde het Eindhovens Dagblad. Van een volledige vacaturestop is volgens een woordvoerder van het bedrijf evenwel geen sprake. Het groeitempo gaat omlaag. Tot wanneer kon de woordvoerder nog niet aangeven.

De euro was 1,1012 dollar waard, tegen 1,0988 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 73,36 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent duurder, op 78,04 dollar per vat.