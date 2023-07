Adriaansens sleutelt nog verder aan nieuwe Postwet

De vernieuwde Postwet, die al ruim drie jaar geleden naar de Tweede Kamer werd gestuurd, laat nog langer op zich wachten. Demissionair economieminister Micky Adriaansens werkt aan een aantal aanscherpingen van het wetsvoorstel, dat op kritiek stuitte van onder meer concurrentiewaakhond ACM.

Het wetsvoorstel voorziet al in maatregelen om consumenten te beschermen tegen onredelijk hoge tarieven, en die komen er ook voor zakelijke eindgebruikers. Sinds de overname van postbezorger Sandd door PostNL is er geen andere aanbieder over met een landelijk dekkend netwerk. Daarmee valt er weinig meer te kiezen voor wie een brief wil versturen.

De wet gaat daarnaast voorzien in een toegangsverplichting voor regionale postvervoerders tot het landelijke netwerk van PostNL. Daarbij is volgens Adriaansens ook PostNL zelf gebaat, omdat het bedrijf daardoor verzekerd is van voldoende volume om de postdienstverlening kostendekkend te kunnen blijven uitvoeren.

Daarnaast werkt Adriaansens aan enkele aanpassingen die ervoor moeten zorgen dat de postbezorging niet in gevaar komt als PostNL wordt overgenomen of opgesplitst. Ook wordt meer flexibiliteit aangebracht, onder meer door kwaliteitsnormen die aan de dienstverlening gesteld worden uit de wet te halen en onder te brengen in lagere regelgeving.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) was kritisch over de voorgestelde aanpassingen aan de Postwet. Volgens de toezichthouder worden consumenten en bedrijven in het voorstel onvoldoende beschermd tegen onredelijke tarieven en voorwaarden, nu PostNL monopolist is op het gebied van landelijke postbezorging.

Adriaansens erkent dat de postmarkt door deze fusie ingrijpend is veranderd sinds zij het wetsvoorstel indiende. Zij zal de aanpassingen waar zij aan werkt eerst laten toetsen door de ACM en hoopt het aangescherpte voorstel voor het einde van het jaar af te hebben.