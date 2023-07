Amerikaans inflatiecijfer centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar het inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat later op de dag verschijnt. De inflatie in de grootste economie ter wereld laat al enige tijd een afkoeling zien door lagere energieprijzen. De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende brandstofprijzen niet worden meegenomen, blijft echter hoog.

Om de inflatie in te dammen, heeft de Federal Reserve de rente al fors verhoogd en later deze maand zal het Amerikaanse rentetarief vrijwel zeker verder worden opgeschroefd. Beleggers hopen echter dat de inflatie zodanig is afgenomen dat de Fed spoedig kan stoppen met renteverhogingen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht hoger te gaan beginnen aan de belangrijke inflatiedag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,8 procent in de min. Een waardestijging van de Japanse yen en een onverwachte daling van de Japanse machine-orders zorgden daarbij voor koersdruk. De Hang Seng-index in Hongkong zette de opmars voort en noteerde tussentijds 0,7 procent in de plus onder aanvoering van de Chinese techbedrijven.

Op het Damrak zal zorgtechnologiebedrijf Philips mogelijk profiteren van een koopadvies door de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zal waarschijnlijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging door Deutsche Bank.

In de chipsector hebben chipmachinemaker ASML, chipfabrikant NXP, industriebedrijf VDL Groep en financiële instellingen samen met de Nederlandse overheid 100 miljoen euro geïnvesteerd in de Eindhovense chipfabrikant Smart Photonics. Dat bedrijf maakt fotonische chips die, anders dan de traditionele chips, informatie overdragen via fotonen.

Randstad kondigde een kleine overname aan. De uitzender koopt Grupo CTC in Spanje voor 80,5 miljoen euro van Portobello Capital. Arcadis liet weten een nieuwe lening te hebben geplaatst met een omvang van 225 miljoen euro. Het advies- en ingenieursbureau zal het geld gebruiken voor de herfinanciering van het overbruggingskrediet van in totaal 750 miljoen euro voor de overnames van IBI Group en DBS Group.

De euro was 1,1032 dollar waard, tegen 1,1006 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 74,79 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 79,36 dollar per vat.