Chipbedrijven als ASMI en ASML flink omhoog op Damrak

Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML hoorden woensdag bij de grootste stijgers op de Amsterdamse beurs. Beleggers lijken verheugd over een nieuwe raming van de Amerikaanse inflatie. Die wijst op een behoorlijke afkoeling van de geldontwaarding in juni, waardoor de Federal Reserve wel eens eerder zou kunnen gaan stoppen met het opvoeren van de rente. Op de financiële markten wordt daar al tijden op gewacht.

ASMI eindigde bovenaan bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een koerswinst van meer dan 6 procent. ASML en Besi wonnen tot dik 3 procent. Ook techinvesteerder Prosus was een grote winnaar, met een plus van ruim 4 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips werd daarnaast bijna 3 procent meer waard. Chip- en techbedrijven reageren doorgaans sterk op speculaties over het rentebeleid van centrale banken.

Door het nieuws uit de Verenigde Staten was de stemming op de Europese beurzen in het algemeen goed te noemen. De AEX-index op Beursplein 5 won 1,6 procent tot 768,14 punten. De MidKap klom 1,4 procent tot 918,73 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen kregen er tot 1,8 procent bij. Volgens kenners van ING lijkt de Fed in de VS wel van plan om door te gaan met een renteverhoging in juli. Maar daarna zou de noodzaak van extra rentestappen door de Amerikaanse centrale bank mogelijk weg zijn.

Bij de grotere fondsen aan het Damrak deed Randstad (plus 2,7 procent) verder goede zaken, na een overname. De uitzender koopt Grupo CTC in Spanje voor 80,5 miljoen euro van Portobello Capital. Analisten van ING waren positief over de Spaanse aankoop. In de MidKap stond Air France-KLM (min 3,8 procent) onderaan. Het luchtvaartbedrijf kondigde een zogeheten omgekeerde aandelensplitsing aan. Daarbij kunnen aandeelhouders tien aandelen omruilen voor één nieuw aandeel.

De Britse banken stonden ook in de belangstelling na het slagen voor de stresstest van de Bank of England. HSBC en Barclays wonnen tot meer dan 3 procent in Londen. Virgin Money steeg zelfs 11,5 procent. De bank bevestigde het aandeleninkoopprogramma te gaan hervatten na het slagen voor de test.

De euro was daarbij 1,1123 dollar waard, tegen 1,1006 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 1,4 procent in prijs tot 75,88 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 80,20 dollar per vat.