Cijfers Adobe: Amerikanen geven meer uit tijdens Amazon Prime Day

Amerikaanse consumenten hebben op de eerste dag van koopjesfestijn Prime Day van webwinkelconcern Amazon 6 procent meer uitgegeven dan bij de editie van vorig jaar. Maar met een bedrag van 6,4 miljard dollar bleven hun bestedingen in de eerste 24 uur wel achter bij de verwachtingen, komt naar voren uit een becijfering door softwareconcern Adobe.

Ook onderzoeksbureau Numerator kwam al met voorlopige cijfers over het evenement. De gemiddelde bestelling bedroeg volgens de firma tussentijds 56,64 dollar. Dat is 7 procent meer dan een jaar terug. Mensen zouden daarbij vooral huishoudelijke artikelen kopen.

Het 48 uur durende Prime Day bij Amazon begon dinsdag en loopt tot en met woensdag. Met de vele promoties rondom het evenement probeert Amazon wereldwijd meer klanten te trekken voor zijn abonnementsdienst Amazon Prime. Alleen wie betalend lid is, kan namelijk op koopjesjacht.

De verwachtingen waren hooggespannen. Adobe voorspelde dat de verkoop van e-commerce in de VS tijdens Prime Day met wel 9,5 procent zou stijgen. Insider Intelligence stelde daarnaast dat shoppers wereldwijd tijdens het evenement naar schatting 12,9 miljard dollar zouden gaan uitgeven op Amazon, goed voor een plus van 11 procent.

Vorig jaar kochten Prime-leden nog meer dan 300 miljoen spullen. Amazon meldde toen dat dit gelijkstond aan ruim 100.000 items per minuut. Vooral de eigen apparaten waren in trek. Dan gaat het bijvoorbeeld om de slimme speaker Alexa, elektronica en ook huishoudelijke producten. De totale korting kwam vorige keer uit op 1,7 miljard dollar.