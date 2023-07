Enthousiasme over AI helpt biotechbedrijf aan forse koerswinst

Een recordrally van het aandeel Recursion Pharmaceuticals laat zien hoe gretig Wall Street is als nieuwe kansen opdoemen op het vlak van kunstmatige intelligentie (AI). Recursion gebruikt AI voor het ontdekken van nieuwe medicijnen. Na een forse investering van de bekende chipmaker Nvidia in het bedrijf werden beleggers woensdag zo enthousiast dat ze de koers van het aandeel met ruim 78 procent opdreven.

De recente ontwikkelingen op het gebied van AI voeden al langer het optimisme over hoeveel bedrijven de komende jaren productiever kunnen werken. De stormloop van AI-ontwikkelingen in de nasleep van de introductie van de populaire chatbot ChatGPT zorgde namelijk voor positieve reacties van analisten en strategen. Onder meer chipbedrijven kregen er daardoor al veel extra beurswaarde bij. Nu lijkt dit optimisme over te waaien richting de biotechsector.

De beurshandel op Wall Street stond verder vooral in het teken van de nieuwste Amerikaanse inflatiecijfers. Die lieten zien dat de stijging van de consumentenprijzen in juni verder is afgekoeld tot een niveau van 3 procent. Daardoor zou de Federal Reserve later dit jaar wel eens eerder kunnen gaan stoppen met het opvoeren van de rente, denken sommige deskundigen. Op de financiƫle markten werden de cijfers goed ontvangen. De Dow-Jonesindex ging 0,3 procent hoger de handel uit op 33.347,43 punten. De brede S&P 500 won 0,7 procent tot 4472,16 punten en techbeurs Nasdaq pluste 1,2 procent tot 13.918,96 punten.

Ook webwinkelconcern Amazon (plus 1,6 procent) wist de aandacht op zich gericht. Amerikaanse consumenten hebben dinsdag op de eerste dag van koopjesfestijn Prime Day 6 procent meer uitgegeven dan bij de editie van vorig jaar, kwam naar voren uit een becijfering door softwareconcern Adobe. Ook onderzoeksbureau Numerator kwam al met voorlopige cijfers over het evenement. De gemiddelde bestelling bedroeg volgens de firma tussentijds 56,64 dollar. Dat is 7 procent meer dan een jaar terug. Mensen zouden daarbij vooral huishoudelijke artikelen kopen.

Domino’s Pizza steeg daarnaast meer dan 11 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat klanten in de Verenigde Staten pizza’s en andere snacks van Domino’s kunnen bestellen via het platform van Uber Eats, waarbij de producten wel worden bezorgd door de koeriers van Domino’s. Het aandeel Uber eindigde 0,4 procent in de plus.