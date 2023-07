Klanten staan voor dichte deur bij winkel VanMoof

Een groep klanten van fietsenfabrikant VanMoof stond woensdagmiddag voor een dichte deur bij de winkel van het bedrijf in Amsterdam-Oost. Ongeveer tien mensen blijven wachten voor het gesloten filiaal. Een van hen zegt dat hij zijn fiets die nog binnenstaat graag wil ophalen.

Onlangs werd bekend dat VanMoof de verkoop van nieuwe fietsen staakt. In een bericht op de eigen site staat dat het om een tijdelijke pauze gaat “om de productie en levering van bestaande bestellingen te kunnen inhalen”.

De sfeer onder de klanten is gelaten. Wel stond er een politiebusje bij de vestiging.

Verschillende media meldden dat het bedrijf financiƫle problemen heeft. Nieuwssite TechCrunch schreef deze week dat VanMoof dringend op zoek is naar nieuwe financiering om niet om te vallen. Het Financieele Dagblad meldde dat een crowdfundingsplatform juridische stappen onderneemt omdat VanMoof een rentebetaling zou hebben gemist.

VanMoof zelf was niet direct bereikbaar voor commentaar. Het in 2009 opgerichte fietsenmerk leed de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro’s verlies en moest die gaten telkens opvullen met het aantrekken van nieuwe investeringen. Dat kwam door forse investeringen in het eigen ontwerp- en productieproces, maar ook door hogere reparatiekosten die onder de garantie vielen. Op social media doen veel klachten de ronde over haperende e-bikes van het merk.

In zijn voorlopige jaarverslag over 2021, dat in januari dit jaar werd gepubliceerd, waarschuwde VanMoof dat het onzeker was of het bedrijf zou kunnen voortbestaan. Dat hangt namelijk af van de bereidwilligheid van investeerders en financiers om opnieuw geld in het Amsterdamse bedrijf te steken.