Musk houdt Twitter-evenement over AI met politici VS

Elon Musk houdt woensdag via Twitter Spaces een evenement met twee Amerikaanse politici over kunstmatige intelligentie (AI). Het gaat om de Californische Democraat Ro Khanna en de Republikein Mike Gallagher uit Wisconsin, die lid zijn van het Huis van Afgevaardigden.

Ze zullen later op de dag ongeveer 45 minuten praten met Musk, waarbij wordt gekeken naar de voordelen en nadelen van AI. In het Amerikaanse Congres wordt gepraat over strenger toezicht op AI. Musk, topman van Tesla en eigenaar van Twitter, heeft gewaarschuwd voor de gevaren van AI en heeft opgeroepen tot een pauze in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

Het district van Khanna omvat onder meer Silicon Valley in Californië, waar veel grote techbedrijven zijn gevestigd. Gallagher is voorzitter van een commissie in het Huis van Afgevaardigden die kijkt naar de technologische concurrentiestrijd van de Verenigde Staten met China. Hij stelt dat Musk de prominentste naam is onder de mensen die oproepen tot een pauze met AI en dat het daarom goed is om daarover in gesprek te gaan.