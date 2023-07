Onderdeel Allianz krijgt miljardenboete in VS om beleggingsfraude

De Duitse verzekeraar en vermogensbeheerder Allianz moet in de Verenigde Staten miljarden dollars boete betalen vanwege beleggingsfraude. Een rechter in New York heeft de Amerikaanse tak van Allianz Global Investors namelijk veroordeeld tot een geldstraf van ongeveer 6 miljard dollar. Dit omdat de firma het investeringsrisico voor diverse fondsen, waarin kon worden belegd, compleet verkeerd had voorgespiegeld.

Allianz Global Investors beweerde dat de fondsen bestand waren tegen een marktcrash, wat zou betekenen dat het risico om er geld in te steken vrij laag was. Maar dat bleek helemaal niet te kloppen. In plaats daarvan verloren de fondsen tijdens de tumultueuze begindagen van de coronapandemie in 2020 zo’n 7 miljard dollar. Dat leidde al tot meerdere rechtszaken van grote investeerders die in de bewuste fondsen hadden geïnvesteerd.

Opmerkelijk is dat het Allianz-onderdeel in de zaak schuld heeft bekend. Dat is erg ongebruikelijk. Grote financiële concerns proberen dit soort zaken doorgaans te schikken door geld te betalen en oplossingen toe zeggen zonder enig wangedrag toe te geven. De rechter in deze zaak merkte na afloop ook op dat Allianz Global Investors eigenlijk het eerste grote bedrijf betreft dat ze heeft kunnen veroordelen in de kwart eeuw dat ze rechter is.

Van de geldstraf is ongeveer 2,3 miljard dollar een echte boete. Voor de rest is een groot deel van het bedrag bedoeld voor het terugbetalen van gedupeerden. De onderneming had eerder zelf al 1,9 miljard dollar aan de slachtoffers overgemaakt. Ook moest het bedrijf al 675 miljoen dollar boete betalen aan de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC).