Philips aan kop in licht hogere AEX na koopadvies

Philips was woensdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. Het zorgtechnologieconcern profiteerde van een koopadvies door de grote Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en werd dik 3 procent hoger gezet. In de MidKap moest Air France-KLM (min 4,9 procent) het daarentegen ontgelden. De luchtvaartcombinatie werd door analisten van Deutsche Bank van de kooplijst gehaald.

Air France-KLM kondigde ook een zogeheten omgekeerde aandelensplitsing aan. Daarbij kunnen aandeelhouders tien aandelen omruilen voor één nieuw aandeel. Ook wil het luchtvaartbedrijf het uitstaande aandelenkapitaal terugbrengen. De stappen zijn volgens Air-France-KLM puur technisch en hebben geen impact op de marktwaarde van het bedrijf.

Op de Europese beursvloeren werd verder vooral uitgekeken naar het inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat later op de dag verschijnt. De inflatie in de grootste economie ter wereld koelt al enige tijd af door lagere energieprijzen. De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende brandstofprijzen niet worden meegenomen, blijft echter hoog.

Om de inflatie in te dammen, heeft de Federal Reserve de rente al fors verhoogd en later deze maand zal het Amerikaanse rentetarief vrijwel zeker verder worden opgeschroefd. Beleggers hopen echter dat de inflatie zodanig is afgenomen dat de Fed spoedig kan stoppen met renteverhogingen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 760,44 punten. De MidKap daalde een fractie tot 906,33 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent.

Naast Philips stonden de chipbedrijven ASMI en Besi in de kopgroep, met plussen tot 1,9 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD (min 0,9 procent) was de grootste daler in de AEX, na een verlaging van het koersdoel door Jefferies. Randstad klom 1,2 procent. De uitzender koopt Grupo CTC in Spanje voor 80,5 miljoen euro van Portobello Capital.

Chipmachinemaker ASML won 1,4 procent. ASML, chipfabrikant NXP, industriebedrijf VDL Groep en financiële instellingen hebben samen met de Nederlandse overheid 100 miljoen euro geïnvesteerd in de Eindhovense chipfabrikant Smart Photonics. Dat bedrijf maakt fotonische chips die, anders dan de traditionele chips, informatie overdragen via fotonen.

De euro was 1,1024 dollar waard, tegen 1,1006 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 74,81 dollar. Ook Brentolie werd iets goedkoper, op 79,37 dollar per vat.