Philips en chipbedrijven helpen AEX aan stevige winst

De AEX-index op het Damrak heeft woensdag een stevige winst geboekt onder aanvoering van de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML. Ook zorgtechnologieconcern Philips stond in de kopgroep, dankzij een koopadvies door de grote Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Bij de middelgrote bedrijven moest Air France-KLM het daarentegen ontgelden. De luchtvaartcombinatie werd door analisten van Deutsche Bank van de kooplijst gehaald.

Beleggers waren verder optimistisch gestemd voorafgaand aan het inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat later op de dag verschijnt. De inflatie in de grootste economie ter wereld koelt al enige tijd af door lagere energieprijzen. De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende brandstofprijzen niet worden meegenomen, blijft echter hoog.

Om de inflatie in te dammen, heeft de Federal Reserve de rente al fors verhoogd en later deze maand zal het Amerikaanse rentetarief vrijwel zeker verder worden opgeschroefd. Beleggers hopen echter dat de inflatie zodanig is afgenomen dat de Fed spoedig kan stoppen met renteverhogingen.

De AEX-index ging rond het middaguur 1,3 procent vooruit tot 765,58 punten. Alle 25 hoofdfondsen stonden daarbij in het groen. De MidKap klom 0,8 procent tot 913,54 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 1,1 procent bij.

ASMI was de grote winnaar in de AEX, met een plus van 4,8 procent. Philips volgde met een winst van 3,4 procent. Besi en ASML dikten 2,7 procent aan. Ook Randstad (plus 3,3 procent) deed goede zaken, na een overname. De uitzender koopt Grupo CTC in Spanje voor 80,5 miljoen euro van Portobello Capital. Analisten van ING waren positief over de Spaanse aankoop.

In de MidKap stond Air France-KLM (min 3,2 procent) onderaan. Het luchtvaartbedrijf kondigde een zogeheten omgekeerde aandelensplitsing aan. Daarbij kunnen aandeelhouders tien aandelen omruilen voor één nieuw aandeel. Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway was de sterkste stijger met een winst van 3 procent.

De Britse banken stonden ook in de belangstelling na het slagen voor de stresstest van de Bank of England. Barclays en HSBC wonnen ruim 1 procent in Londen. Virgin Money steeg zelfs bijna 7 procent. De bank bevestigde het aandeleninkooprogramma te gaan hervatten na het slagen voor de test.

De euro was 1,1024 dollar waard, tegen 1,1006 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent in prijs tot 75,02 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 79,55 dollar per vat.