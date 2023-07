Volkswagen gebruikt oude accu’s voor handel in stroom

Volkswagen stapt in de handel in elektriciteit op de EPEX Spot-markt in de hoop zo een lucratieve nieuwe inkomstenbron aan te boren. Het Duitse autoconcern heeft namelijk een nieuwe toepassing ontdekt voor afgedankte accu’s van elektrische auto’s. Die wil Volkswagen gebruiken om tijdelijk stroom op te slaan voor de in- en verkoop van elektriciteit.

Het gaat om een proefproject van Volkswagens laadoplossingentak Elli in Kassel. In eerste instantie zullen 28 batterijsystemen en 38 celmodules uit afgedankte e-Ups worden gebruikt. Wanneer de elektriciteitsprijzen laag zijn en er veel wind- en zonne-energie beschikbaar is, slaan ze tijdelijk elektriciteit op van het net. Wanneer de prijzen hoog zijn en het aanbod schaars is, gaat de stroom weer terug het net op.

Het is niet voor het eerst dat oude accu’s worden ingezet voor het opslaan van stroom. In 2017 heeft BMW in Leipzig al een zogenaamd opslagpark in gebruik genomen met honderden BMW i3-accu’s om de energie van vier eigen windmolens tijdelijk op te slaan. En sinds eind 2021 gebruikt Audi, onderdeel van de Volkswagen-groep, al accu’s van testvoertuigen in snellaadstations. Anders aan het nieuwe project is dat het opslaan van stroom gericht is op de spotmarkthandel.

Volkswagen is al een tijdje op zoek naar manieren om de inkomsten uit al zijn activiteiten rond elektrische auto’s te verhogen. Het proefproject zou ook kunnen leiden tot nieuwe mogelijkheden voor particuliere automobilisten. In de toekomst zou het zomaar kunnen dat Volkswagen-rijders zelf ook overtollige stroom in hun eigen stekkerwagen kunnen opslaan en verhandelen. Op die manier zouden ze de aanschafkosten van hun elektrische auto dan enigszins kunnen compenseren.