Wall Street stijgt na duidelijke afkoeling Amerikaanse inflatie

De aandelenbeurzen in New York gingen woensdag verder omhoog na de winstbeurt een dag eerder. De beurshandel op Wall Street stond daarbij volledig in het teken van de nieuwste inflatiecijfers. Die lieten zien dat de stijging van de consumentenprijzen in juni verder is afgekoeld tot een niveau van 3 procent. De inflatie viel daarmee lager uit dan voorzien.

Aangezien de inflatie nog altijd boven de doelstelling van de Federal Reserve ligt, heeft de Amerikaanse centrale bank al laten weten dat de rente later deze maand vrijwel zeker verder verhoogd zal worden. De verdere afkoeling van de inflatie in juni voedt echter de hoop dat de Fed spoedig kan stoppen met renteverhogingen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,9 procent hoger op 33.566 punten. De brede S&P 500 won 1 procent tot 4483 punten en techbeurs Nasdaq pluste 1,3 procent tot 13.936 punten.

Domino’s Pizza steeg bijna 10 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat klanten in de Verenigde Staten pizza’s en andere snacks van Domino’s kunnen bestellen via het platform van Uber Eats, waarbij de producten wel worden bezorgd door de koeriers van Domino’s. Het aandeel Uber noteerde daarop vlak.

Illumina steeg 2,5 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft een boete van 432 miljoen euro gekregen voor het afronden van de overname van start-up Grail zonder goedkeuring vooraf van de Europese Unie. De boete is de hoogste die de Europese Commissie (EC) kan opleggen. Illumina verklaarde evenwel in beroep te gaan tegen de boete en noemde die “onwettig, ongepast en onevenredig”.

Broadcom dikte ruim 1 procent aan. De Amerikaanse chipmaker heeft goedkeuring gekregen van de Europese Commissie voor zijn geplande overname van 61 miljard dollar van cloudbedrijf VMware.

Verder ging Nvidia ruim 2 procent omhoog. Volgens zakenkrant Financial Times voert de Britse chipontwikkelaar Arm gesprekken met zijn Amerikaanse branchegenoot om te investeren in het bedrijf voorafgaand aan de beursgang. Arm is in handen van SoftBank. Die Japanse techinvesteerder wil het bedrijf later dit jaar naar de beurs in New York brengen, nadat Nvidia vorig jaar afzag van een overname van Arm.