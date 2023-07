Willemien Terpstra wordt nieuwe topvrouw Gasunie

Willemien Terpstra wordt de nieuwe topvrouw van Gasunie per 1 maart 2024, meldt de organisatie. Zij volgt Han Fennema op, die Gasunie in november verlaat na bijna tien jaar de functie van hoogste baas te hebben vervuld. In de tussentijd neemt financieel directeur Janneke Hermes de honneurs waar.

Terpstra is momenteel nog werkzaam voor het internationale chemiebedrijf LyondellBasell, waar zij verantwoordelijk is voor CO2-reductie, verduurzaming en energiebesparing van de activiteiten van het concern. Terpstra zegt “enorm gemotiveerd” te zijn om bij Gasunie “verder te bouwen aan het energiesysteem van de toekomst, waarin we duurzaamheid, betrouwbaarheid en leveringszekerheid met elkaar in een nieuwe balans moeten brengen”.

Voorzitter van de raad van commissarissen Pieter Duisenberg noemt Terpstra “zeer geschikt om leiding te geven” aan Gasunie, door haar kennis, ervaring en capaciteiten. Ook benadrukt hij dankbaar te zijn voor het werk dat Fennema heeft verzet. “Onder zijn deskundige, gedreven en nuchtere leiding heeft Gasunie zich ontwikkeld van gastransportbedrijf naar een duurzame energie-infrastructuuronderneming. Daarmee heeft Han een sterk fundament gelegd voor een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Gasunie”, aldus Duisenberg.