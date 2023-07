Beurzen Azië flink hoger na sterke afkoeling inflatie VS

De Aziatische aandelenbeurzen lieten donderdag stevige winsten zien. Een sterker dan verwachte afkoeling van de inflatie in de Verenigde Staten voedde de hoop dat de Amerikaanse centrale bank spoedig zal stoppen met het verhogen van de rente. De inflatie in de grootste economie ter wereld koelde in juni af tot 3 procent. Dat is het laagste niveau in ruim twee jaar tijd. Vooral de techbedrijven die gevoelig zijn voor hoge rentetarieven gingen flink vooruit.

Beleggers verwerkten daarnaast tegenvallende handelscijfers uit China, die een nieuw bewijs vormen voor het kwakkelende herstel van de op één na grootste economie ter wereld. Zo nam de export in juni met ruim 12 procent af, terwijl economen hadden gerekend op een daling met 10 procent. De vraag naar Chinese goederen staat onder druk doordat consumenten wereldwijd voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven vanwege de hoge inflatie en stijgende rentetarieven. Ook de importdaling van 6,8 procent viel groter uit dan voorzien. De zwakke cijfers voeden wel de hoop op meer steunmaatregelen door Beijing om de economie uit het slop te trekken.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 2,5 procent in de plus en boekte daarmee de grootste winst in de regio. Dat kwam vooral door stevige koersstijgingen van grote Chinese techbedrijven als Alibaba, Meituan en Tencent, die tot ruim 5 procent wisten te winnen. De beurs in Shanghai klom 0,9 procent.

In Tokio kreeg de Nikkei er 1,4 procent bij. De Japanse techinvesteerder SoftBank behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van ruim 2 procent. Beleggers reageerden verheugd op berichten dat SoftBank het betalingsbedrijf PayPay naar de beurs in New York wil brengen. Ook elektronicaconcern Sony stond in de kopgroep, met een plus van 4,7 procent. Chiptester Advantest deed ook goede zaken en ging 3,6 procent vooruit. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron won dik 2 procent.

De Kospi in Seoul steeg 0,9 procent. Beleggers verwerkten het besluit van de Zuid-Koreaanse centrale bank om de rente voor de vierde keer op rij ongewijzigd te houden op 3,5 procent. De stap volgt op een inflatiecijfer van 2,7 procent in juni. Dat was het laagste niveau sinds september 2021. De All Ordinaries in Sydney dikte 1,6 procent aan.