Beurzen New York verder omhoog, PepsiCo bij winnaars

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag opnieuw met winst gesloten, geholpen door de hoop dat de Amerikaanse Federal Reserve spoedig kan stoppen met het verhogen van de rente dankzij de verder afkoelende inflatie in de Verenigde Staten. Bij de bedrijven op Wall Street stond frisdrank- en snackproducent PepsiCo bij de winnaars na bekendmaking van kwartaalcijfers.

Vrijdag komen de grote banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo met resultaten naar buiten, net als de grote vermogensbeheerder BlackRock en zorgverzekeraar UnitedHealth. Daarmee wordt het cijferseizoen op Wall Street echt afgetrapt.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 34.395,14 punten. De brede S&P 500 ging 0,9 procent vooruit tot 4510,04 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,6 procent tot 14.138,57 punten.

Woensdag kwam een meevallend inflatiecijfer uit de VS en op donderdag werd bekend dat de Amerikaanse producentenprijzen minder sterk stegen dan verwacht. Daardoor heeft de Fed meer ruimte om het kalmer aan te gaan doen met het verhogen van de rente. De Fed had een pauze ingelast met het opkrikken van de rente, maar wel aangegeven dat deze maand de rente vrijwel zeker verder wordt verhoogd.

PepsiCo werd 2,4 procent hoger gezet. Het bedrijf achter merken als Pepsi, Lay’s-chips en cruesli van Quaker verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar na beter dan verwachte resultaten in het tweede kwartaal.

Delta Air Lines zakte 0,5 procent. De luchtvaartmaatschappij boekte een recordwinst in het afgelopen kwartaal dankzij het sterke herstel van de vraag naar tickets en goedkopere brandstofprijzen. Ook schroefde het bedrijf zijn winstverwachting op, maar beleggers waren toch niet helemaal tevreden.

Microsoft steeg 1,6 procent en Activision Blizzard daalde 0,5 procent. Toezichthouder FTC gaat in beroep tegen een uitspraak van een federale rechter in Californië. Die oordeelde onlangs dat softwareconcern Microsoft mag doorgaan met de overname van gamebedrijf Activision Blizzard ter waarde van 69 miljard dollar. De toezichthouder vreest echter dat Microsoft door de overname een te dominante positie krijgt op de gamemarkt.

De euro was 1,1226 dollar waard, tegen 1,1193 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 77,29 dollar en Brent steeg ook 2 procent, tot 81,71 dollar per vat.