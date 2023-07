China komt met regels voor ‘generatieve’ AI-diensten

China heeft een reeks voorlopige maatregelen aangekondigd om de snelgroeiende industrie rond zogeheten generatieve kunstmatige intelligentie (AI) te controleren. De Chinese Cyberspace Administratie, de internettoezichthouder en censor van het land, heeft de maatregelen donderdag op zijn website gepubliceerd.

Generatieve AI is de verzamelnaam voor algoritmes die in staat zijn om machinaal te leren en die zelf nieuwe content kunnen creƫren. Deze content kan verschillende vormen aannemen, zoals tekst, video of muziek. Onder de nieuwe regels moeten bedrijven die AI-diensten ontwikkelen beveiligingsbeoordelingen doorlopen en procedures volgen voor het indienen van de gebruikte algoritmes voordat hun producten gelanceerd kunnen worden. De maatregelen gaan in op 15 augustus.

De internettoezichthouder waarschuwde daarbij dat de AI-diensten die in het land worden aangeboden in overeenstemming moeten zijn met de socialistische waarden van China. Brancheorganisaties, overheidsbedrijven en onderzoeksinstituten die generatieve AI-technologie ontwikkelen en toepassen maar die niet aan het publiek aanbieden, vallen volgens de toezichthouder niet onder de maatregelen.

Door het succes van ChatGPT, de populaire chatbot van OpenAI en partner Microsoft, is er ook in China een race ontstaan om gelijksoortige AI-diensten te ontwikkelen. Veel Chinese bedrijven hebben de ontwikkeling van hun AI-producten al voltooid, maar wachten nog op goedkeuring van de overheid om die te lanceren.