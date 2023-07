Chipbedrijven Besi en ASMI koplopers in groene AEX-index

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is donderdag opnieuw met winst gesloten. De chipbedrijven Besi en ASMI waren wederom in de kopgroep te vinden door de hoop dat de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve spoedig zal stoppen met het verhogen van de rente nu de inflatie steeds verder afkoelt.

In Stockholm was Viaplay een opvallende daler. De Zweedse videostreamingdienst, in Nederland bekend van de Formule 1-races en voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League, gaf een nieuw winstalarm.

De AEX eindigde met een koersstijging van 0,9 procent op 774,80 punten. De MidKap ging 0,5 procent omhoog tot 923,08 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt lieten plussen tot 0,7 procent optekenen.

Besi en ASMI werden tot 3,7 procent hoger gezet. Ook techinvesteerder Prosus en fusieconcern DSM-Firmenich waren in de bovenste regionen van de AEX te vinden met winsten van 2,8 procent. Verzekeraar ASR sloot de rij bij de hoofdfondsen met een min van 1,8 procent, gevolgd door supermarktconcern Ahold-Delhaize dat 0,8 procent verloor.

In de MidKap was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway de sterkste stijger met een plus van 2,7 procent. Industrieel toeleverancier Aalberts stond onderaan bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een min van 1,1 procent. Bij de kleinere bedrijven op het Damrak moest waterzuiveraar NX Filtration het ontgelden, na een verlaging van de omzetverwachting voor het hele jaar. Dat aandeel ging 5,4 procent onderuit.

Viaplay kelderde bijna 24 procent in Stockholm. Het bedrijf verlaagde begin juni al zijn winstverwachting voor dit jaar en zag zijn topman vertrekken. De nieuwe topman Jørgen Madsen Lindemann heeft de winstverwachting voor dit jaar nu helemaal losgelaten. Viaplay kampt met tegenvallende inkomsten doordat bedrijven minder uitgeven aan tv- en radioreclames. Ook geven consumenten door de hoge inflatie minder uit aan streamingabonnementen.

In Zürich was Swatch juist een duidelijke winnaar met een plus van bijna 7 procent na goed ontvangen resultaten van de Zwitserse horlogemaker.

De euro was 1,1193 dollar waard, tegen 1,1123 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent in prijs tot 75,98 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 80,44 dollar per vat.