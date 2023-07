Einde Britse stakingsgolf nadert, regering akkoord met loonvoorstel

De Britse regering is akkoord gegaan met aanbevelingen voor loonsverhogingen in de publieke sector. Dat meldde de Britse onderminister van Financiën John Glen donderdag aan het parlement. Onder de publieke sector vallen bijvoorbeeld politieagenten, leraren en artsen. Verschillende beroepsgroepen hebben de afgelopen maanden gestaakt, uit onvrede over het uitblijven van een akkoord. De Britse premier Rishi Sunak heeft vakbonden nu gevraagd te stoppen met staken.

De aanbevelingen werden gedaan door onafhankelijke panels, die de regering adviseren over de salarissen in de publieke sector. Zij gaven aan dat de lonen verhoogd kunnen worden met 5 tot 7 procent, een advies waar de Britse regering dus in meegaat. Daardoor gaan bijvoorbeeld gevangenismedewerkers er 7 procent op vooruit, dokters 6 procent en defensiemedewerkers 5 procent. Daarmee liggen de loonstijgingen wel onder het huidige inflatiepercentage van 8,7 procent in Groot-Brittannië.

Volgens Glen hoeft het land geen nieuwe leningen of uitgaven aan te gaan om de salarisverhogingen te financieren. Onderwijsvakbonden hebben hun stakingen al afgeblazen, en geven aan dat het voorstel nu wordt voorgelegd aan de leden. “Met een aanbeveling om te accepteren”, zo schrijven de bonden en de regering in een gezamenlijke verklaring. “Deze deal stelt leraren en schoolleiders in staat om stakingsacties af te blazen en de normale betrekkingen met de regering te hervatten”, luidt de onderbouwing.