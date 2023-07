EU schrapt alle Japanse invoerbeperkingen sinds kernramp in 2011

De EU schrapt al haar invoerbeperkingen op Japanse voedingswaren die na de kernramp in Fukushima in 2011 waren ingesteld. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekend gemaakt tijdens een EU-Japantop in Brussel, in aanwezigheid van de Japanse premier Fumio Kishida.

Volgens de commissie kunnen de maatregelen worden opgeheven omdat de controles op Japanse producten de afgelopen jaren steeds uitwijzen dat er geen radioactief besmettingsgevaar is. De EU legde de import van voedingswaren en diervoeder uit Japan kort na de ramp stil. Sindsdien werden in samenwerking met de Japanse autoriteiten reguliere controles uitgevoerd. Sinds september 2021 golden de beperkingen alleen nog voor wilde paddenstoelen, sommige vissoorten en wilde eetbare planten.

De ramp van Fukushima op 11 maart 2011 was het gevolg van een zeebeving en een daaropvolgende tsunami. Er vond een kernsmelting plaats in enkele units van de kerncentrale.

In Brussel vond donderdag voor de 29e keer een EU-Japantop plaats. De 27 EU-regeringsleiders en staatshoofden werden vertegenwoordigd door de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel. De EU en Japan zijn overeengekomen nog meer te gaan samenwerken op vele terreinen, van klimaatverandering tot economische zekerheid.