Frankrijk beperkt tijdelijk productie bij kerncentrale om hitte

Het Franse energieconcern EDF gaat komend weekend de productie bij een kerncentrale beperken vanwege de zomerhitte. Als rivieren bepaalde normen bij warmte bereiken, moeten kerncentrales in Frankrijk de productie verlagen of zelfs stoppen om zo te voorkomen dat het gebruikte koelwater schade aan de natuur veroorzaakt.

Het gaat om een van de vier reactoren van de kerncentrale Bugey in het zuidoosten van Frankrijk. Die centrale loost zijn koelwater in de Rhône. De productie van een van die reactoren zal vanaf zaterdagochtend tot zondagavond naar nul worden gebracht. Die tijdsduur kan nog wel veranderen afhankelijk van de weersvoorspellingen, aldus EDF.

Vorig jaar hadden kerncentrales in Europa ook last van extreme hitte en werden verschillende centrales stilgelegd. De Franse overheid maakte toen een tijdelijke uitzondering rond de regels met koelwater van centrales omdat door de hitte de energievraag heel groot is, bijvoorbeeld voor airconditioners en ventilators. Vanwege onderhoudswerkzaamheden en technische problemen lagen toen ook meerdere Franse kerncentrales langere tijd stil.