PepsiCo stijgt op hoger Wall Street

PepsiCo behoorde donderdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De frisdrank- en snackproducent verhoogde zijn omzet- en winstverwachting voor het hele jaar na beter dan verwachte resultaten in het tweede kwartaal. Het bedrijf achter producten als Pepsi, 7Up, Lay’s-chips en cruesli van Quaker zag de vraag wel afnemen, maar wist dankzij prijsverhogingen toch meer omzet en winst te boeken. Het aandeel werd 1 procent hoger gezet.

De algehele stemming op Wall Street bleef optimistisch na het meevallende inflatiecijfer, dat woensdag naar buiten kwam. Beleggers hopen dat de Amerikaanse centrale bank spoedig zal stoppen met het verhogen van de rente nu de inflatie in de Verenigde Staten is afgekoeld tot het laagste niveau in ruim twee jaar.

Voorbeurs werd nog bekendgemaakt dat de prijzen die Amerikaanse producenten voor hun goederen vragen vorige maand met 0,1 procent zijn gestegen, wat minder sterk is dan verwacht.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 34.458 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 4497 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,9 procent tot 14.050 punten.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering met 237.000 is toegenomen. Dat was minder dan verwacht.

Delta Air Lines ging 2,6 procent vooruit. De luchtvaartmaatschappij boekte een recordwinst in het afgelopen kwartaal dankzij het sterke herstel van de vraag naar tickets en goedkopere brandstofprijzen. Ook schroefde het bedrijf zijn winstverwachting voor het hele jaar op.

Microsoft steeg 1 procent en Activision Blizzard won 0,3 procent. De Amerikaanse toezichthouder FTC gaat in beroep tegen een uitspraak van een federale rechter in Californië. Die oordeelde onlangs dat softwareconcern Microsoft mag doorgaan met de overname van gamebedrijf Activision Blizzard ter waarde van 69 miljard dollar. De toezichthouder vreest echter dat Microsoft door de overname een te dominante positie krijgt op de gamemarkt.

Amazon werd 2,5 procent hoger gezet. Volgens het webwinkelbedrijf werden recordverkopen behaald op de eerste dag van koopjesfestijn Prime Day. Walt Disney klom 0,4 procent. Het entertainmentconcern heeft het contract van topman Bob Iger verlengd tot eind 2026.