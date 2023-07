Viaplay onderuit na nieuw winstalarm, AEX verder omhoog

Viaplay werd donderdag ruim een kwart minder waard op de beurs in Stockholm. De Zweedse videostreamingdienst, in Nederland bekend van de Formule 1-races van Max Verstappen en voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League, gaf opnieuw een winstalarm. Het bedrijf verlaagde begin juni al zijn winstverwachting voor dit jaar en zag zijn topman vertrekken. De nieuwe topman Jørgen Madsen Lindemann heeft de winstverwachting voor dit jaar nu helemaal losgelaten.

Viaplay kampt met tegenvallende inkomsten doordat bedrijven minder uitgeven aan tv- en radioreclames. Ook geven consumenten door de hoge inflatie minder uit aan streamingabonnementen. De intrekking van de prognose voor 2023 weerspiegelt volgens Lindemann de aanzienlijk zwakkere vooruitzichten voor met name de Scandinavische activiteiten. Bij de publicatie van de kwartaalcijfers op 20 juli zal het bedrijf een breed scala aan maatregelen presenteren om de situatie aan te pakken.

De algehele stemming op de Europese beursvloeren bleef daarentegen positief, na de forse koerswinsten op woensdag. Beleggers hopen dat de Amerikaanse centrale bank spoedig zal stoppen met het verhogen van de rente nu de inflatie in de Verenigde Staten is afgekoeld tot het laagste niveau in ruim twee jaar.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 773,47 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 924,46 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,6 procent.

De chipbedrijven ASMI en Besi waren opnieuw de sterkste stijgers in de AEX, met winsten van 3 procent. Verzekeraar ASR was een opvallende daler en stond met een verlies van 1,8 procent onderaan.

Bij de kleinere bedrijven moest waterzuiveraar NX Filtration het ontgelden, na een verlaging van de omzetverwachting voor het hele jaar. Dat aandeel leverde 7,6 procent in.

In Frankfurt verlaagde het Duitse chemieconcern BASF zijn verwachtingen voor het hele jaar na tegenvallende resultaten in het afgelopen kwartaal. Het aandeel klom desondanks 0,1 procent. Casino zakte 4,5 procent in Parijs. De Franse supermarktketen waarschuwde voor een lagere omzet in het tweede kwartaal en een lager resultaat over het hele jaar. In Zürich won Swatch bijna 6 procent na goed ontvangen resultaten van de Zwitserse horlogemaker.

De euro was 1,1170 dollar waard, tegen 1,1123 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent in prijs tot 75,90 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 80,34 dollar per vat.