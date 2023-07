WOZ-waarde bereikt recordhoogte, meldt het CBS

De gemiddelde WOZ-waarde stond aan het begin van dit jaar op het hoogste niveau ooit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De waarde bedroeg 369.000 euro, ruim 16 procent hoger dan op 1 januari 2022. Wel zijn er verschillen tussen gemeenten. De grootste stijging was te zien in de gemeente Lelystad.

De flinke stijging van de WOZ-waarde was in januari al bekend. Toen meldde de Waarderingskamer dat de gemiddelde woningwaarde die gemeenten aanhouden voor belastingen met een vergelijkbare stap was gestegen. De Waarderingskamer houdt toezicht op het vaststellen van WOZ-waarden.

Het CBS merkt op dat de WOZ-waarde de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen volgt met een jaar vertraging. Dat betekent dat woningen in 2023 zijn getaxeerd naar de waarde van 1 januari 2022. Op die datum lagen de verkoopprijzen 20 procent hoger dan een jaar eerder, wat de sterke stijging kan verklaren. Zo lag het verschil tussen de prijzen van koopwoningen in januari van dit jaar slechts zo’n 1 procent hoger in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.

Desondanks kan de prijsontwikkeling van koopwoningen niet een-op-een worden doorberekend in de WOZ-waarde, aldus het statistiekbureau. In die berekening worden namelijk alle woningen betrokken, dus ook niet-verkochte koopwoningen en huurwoningen. Nieuwbouw en sloop van woningen heeft bovendien een stuwend effect op de WOZ-waarde. Zo hebben nieuwbouwwoningen vaak een hogere WOZ-waarde dan de woningen die worden gesloopt.

Het sterkst steeg de gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Lelystad, met ruim 26 procent tot 327.000 euro per woning. De hoogste gemiddelde WOZ-waarde in Nederland komt met 932.000 euro voor in de gemeente Bloemendaal. De laagste is terug te vinden in Pekela (194.000 euro).