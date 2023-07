Alternatieve app om VanMoof-fietsen te ontgrendelen populair

Een nieuwe app om fietsen van het financieel wankele VanMoof te ontgrendelen staat binnen een dag bij de top van meest gebruikte apps voor iPhones in Nederland. De Belgische concurrent Cowboy lanceerde die app met de naam Bikey voor iOS donderdag en stond binnen een dag in de top drie van gratis apps.

Na de verlening van uitstel van betaling aan VanMoof is een van de zorgen bij eigenaren van de e-bikes of de bijbehorende app nog in de lucht blijft. Een van de functies daarvan is om de fiets te ontgrendelen, wat nodig is om erop weg te kunnen rijden.

Cowboy, dat ook elektrische fietsen met veel technologische snufjes maakt, lanceerde Bikey waarin de digitale ‘sleutel’ voor VanMoof-fietsen kan worden opgeslagen. Ook enkele andere basisinstellingen zijn toegankelijk via de app.

De ranglijst van de App Store van Apple gaat niet alleen over aantallen downloads, maar komt ook op basis van gegevens over het gebruik tot stand. Cowboy zelf zegt dat het niet om gebruikersaantallen gaat bij de lancering van Bikey. “Het is onze missie om mensen meer te laten fietsen”, schrijft het bedrijf in een reactie op vragen. “We willen het risico op afval verminderen en fietsen op de weg houden.”

VanMoof kreeg eerder deze week uitstel van betaling na jaren van oplopende verliezen. Die waren voor een deel het gevolg van de vele reparaties die nodig waren door mankementen aan de nieuwe fietsen. De Consumentenbond laat weten dat in de aanloop naar dit echec opvallend veel klachten binnenkwamen over de fietsen, onder andere over de lange levertijden en wachttijden voor reparaties.

Een andere zorg is hoelang VanMoof-fietsen zelf nog bruikbaar blijven als het bedrijf definitief failliet gaat. Het bedrijf werkte met speciale voor het merk ontwikkelde onderdelen en de vraag is hoelang die voorradig blijven

Bewindvoerders lijken nu relatief veel tijd te nemen voor de zoektocht naar een oplossing, met een twee maanden durende afkoelingsperiode waarin schuldeisers niets kunnen opeisen zonder hun toestemming. Bij een eventueel faillissement adviseert de Consumentenbond klanten die nog op hun bestelde fiets wachten een melding te doen bij de curator. Zij zijn dan schuldeisers. “Maar helaas staan ze niet vooraan in de rij. Dat zijn de belastingdienst en het UWV, en daarna de banken.”