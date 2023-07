ASML koploper in AEX, Heineken profiteert van koopadvies

De Amsterdamse AEX-index is vrijdag wederom met winst de handel uitgegaan, waarmee de opmars van de afgelopen dagen een vervolg kreeg. Chipmachinefabrikant ASML was koploper, gevolgd door sectorgenoot ASMI. Bierbrouwer Heineken stond ook bij de winnaars dankzij een koopadvies van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs.

De AEX eindigde met een koerswinst van 0,5 procent op 778,93 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 918,63 punten. De aandelenbeurs in Frankfurt verloor 0,1 procent. Londen sloot een fractie lager en Parijs steeg 0,1 procent.

ASML ging 3,3 procent vooruit en ASMI volgde met een plus van 2 procent. De chipbedrijven wisten de afgelopen dagen stevige winsten te boeken door de hoop dat het einde van de periode van renteverhogingen in de Verenigde Staten nu in zicht is. Chiptoeleverancier Besi deed het vrijdag wat rustiger aan met een stijging van 0,6 procent.

Heineken kreeg er 1,6 procent bij. Hekkensluiter in de hoofdindex op Beursplein 5 was Shell met een min van 1,6 procent, onder druk van de lagere olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent goedkoper op 75,67 dollar en Brentolie daalde 1,5 procent in prijs tot 80,17 dollar per vat.

In de MidKap ging de aanbieder van postkluisjes InPost aan kop met een winst van 2 procent. Air France-KLM en fitnessketen Basic-Fit sloten de rij bij de middelgrote fondsen met minnen tot 2 procent.

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak verloor vastgoedinvesteerder NSI 3,6 procent na tegenvallende resultaten en een flinke waardedaling van de vastgoedportefeuille.

Nokia kelderde meer dan 9 procent in Helsinki, na een omzetwaarschuwing van de Finse maker van netwerkapparatuur. De Zweedse branchegenoot Ericsson, die afgelopen kwartaal een verlies leed, dook 10,6 procent in het rood in Stockholm.

De euro steeg tot het hoogste niveau sinds februari 2022. De eenheidsmunt was 1,1236 dollar waard, tegen 1,1193 dollar een dag eerder.