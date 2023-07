Beurzen Azië verder omhoog na afkoeling inflatie in VS

De belangrijkste Aziatische aandelenbeurzen zijn vrijdag verder omhooggegaan. De afkoelende inflatie in de Verenigde Staten voedde de hoop dat de Federal Reserve spoedig zal stoppen met het verhogen van de rente. Donderdag bleek dat ook de Amerikaanse producentenprijzen in juni minder sterk zijn gestegen dan verwacht. Eerder deze week lieten de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld al een sterker dan verwachte afkoeling zien. De vrees dat de Fed een recessie zal veroorzaken met de lange reeks van renteverhogingen om de inflatie te bestrijden, nam daardoor af.

De Nikkei in Tokio stond kort voor sluiting van de markt 0,2 procent in de plus. Het Japanse zeetransportbedrijf Kawasaki Kisen steeg dik 4 procent door de afnemende recessievrees. Ook chiptester Advantest behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 5,7 procent. Fast Retailing daalde 1,6 procent, ondanks dat de eigenaar van kledingketen Uniqlo zijn winstverwachting voor het hele boekjaar heeft opgeschroefd.

Nissan zakte ruim 2 procent. Volgens mediaberichten zal de Japanse autofabrikant 100 miljard yen (zo’n 645 miljoen euro) investeren in Ampere. Nissan zou daarmee een belang van minder dan 10 procent krijgen in de tak van elektrische auto’s van samenwerkingspartner Renault. Beleggers hadden verwacht dat de Japanners een belang van 15 procent zouden nemen in het onderdeel, dat Renault op een nog onbekend moment naar de beurs wil brengen.

De Hang Seng-index in Hongkong en de beurs in Shanghai wonnen 0,3 procent. Vicegouverneur Liu Guoqiang van de Chinese centrale bank herhaalde dat de centrale bank al zijn instrumenten zal inzetten om het economische herstel aan te jagen. De Kospi in Seoul was de sterkste stijger in de regio met een winst van 1,1 procent. Dat kwam vooral door stevige winsten van de grote Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung (plus 1,7 procent) en SK Hynix (plus 3,2 procent).

De All Ordinaries in Sydney steeg 0,8 procent, na de bekendmaking van de opvolger van gouverneur Philip Lowe van de Australische centrale bank. Lowe wordt in augustus opgevolgd Michele Bullock, de huidige vicegouverneur.