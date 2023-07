CBRE: beleggingen in vastgoed gedaald tot historisch laag niveau

In de eerste helft van 2023 is er voor een historisch laag bedrag belegd in commercieel vastgoed in Nederland. Dat komt volgens vastgoedadviseur CBRE doordat de rente flink is gestegen. Daardoor is het voor beleggers duurder geworden om de aankoop van commercieel vastgoed, zoals kantoren, winkelpanden en ook woningen, te financieren. Ook is de marktwaarde van veel vastgoed gedaald, wat leidt tot flinke afwaarderingen voor de investeerders.

Het totale beleggingsvolume, ofwel het bedrag van de transacties in commercieel vastgoed, bedroeg volgens CBRE in de eerste zes maanden van het jaar 3,2 miljard euro. Dat is een daling van 60 procent ten opzichte van vorig jaar. De afwaarderingen op commercieel vastgoed liepen daarbij in de eerste jaarhelft uiteen van 7,5 procent tot maar liefst 40 procent.

De vastgoedadviseur merkt wel op dat het beleggingsvolume in het tweede kwartaal een kwart hoger lag dan in het eerste kwartaal. In de tweede helft van het jaar verwacht CBRE dat een stabilisering van de rente, meer duidelijkheid en transparantie over de nieuwe prijsniveaus op de vastgoedmarkt en de verwachte daling van de inflatie tot meer beleggingsactiviteit zullen leiden.

Dit gaat volgens de adviseur echter met verschillende snelheden. Zo blijkt uit de transactievolumes van 2023 dat de activiteit nu al in sterke mate toeneemt bij logistiek- en winkelvastgoed en in mindere mate bij kantoorvastgoed. Daartegenover staat dat de activiteit nog altijd zeer laag is bij woning-, zorg- en hotelbeleggingen.

De terughoudendheid op de commerciƫle vastgoedmarkt is ook terug te zien in de tegenvallende resultaten van de Nederlandse vastgoedinvesteerder NSI, die vrijdag werden gepubliceerd. NSI zag de waarde van zijn totale vastgoedportefeuille in de eerste jaarhelft met ruim 9 procent dalen. De marktwaarde van de vastgoedbeleggingen van NSI in Amsterdam nam daarbij met bijna 12 procent af ten opzichte van eind vorig jaar.