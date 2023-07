Heineken koploper in licht hogere AEX na koopadvies

Heineken was vrijdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die licht omhoogging. De bierbrouwer profiteerde van een koopadvies door de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en werd 2,5 procent hoger gezet. Ook chipbedrijf ASMI (plus 0,9 procent) zette de opmars voort na de stevige koersstijging in de afgelopen dagen.

Beleggers kijken verder uit naar de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo, die later op de dag naar buiten komen. Daarbij wordt met name gekeken of de grote kredietverstrekkers signalen zien van een mogelijke recessie in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse centrale bank heeft de rente sinds vorig jaar flink verhoogd om de hoge inflatie te bestrijden. Die stappen lijken inmiddels effect te hebben. Zo bleek eerder deze week dat de inflatie in de VS flink is afgekoeld tot het laagste niveau in ruim twee jaar. Dat voedde de hoop dat de Federal Reserve spoedig zal stoppen met het verder verhogen van de rente. De kans dat de VS door de renteverhogingen in een recessie zullen belanden neemt daardoor af.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 776,99 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 922,55 punten. De beurs in Parijs klom 0,2 procent. Frankfurt daalde 0,2 procent en Londen verloor een fractie.

Naast Heineken en ASMI stond ook chipmachinemaker ASML in de kopgroep, met een plus van 0,7 procent. De chipbedrijven wisten de afgelopen dagen stevige winsten te boeken door de hoop dat het einde van de periode van renteverhogingen in de VS nu inzicht is. Bij Besi lijken beleggers echter wat winst te nemen. Dat aandeel daalde 0,6 procent. Verzekeraar Aegon was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 0,8 procent.

Fastned steeg ruim 4 procent. Het snellaadbedrijf opent drie laadstations in Denemarken. Fastned was tot nu toe niet actief in Scandinaviƫ, terwijl dit volgens het bedrijf de Europese regio is met de meeste elektrische voertuigen op de weg.

Nokia zakte 6,5 procent in Helsinki, na een omzetwaarschuwing van de Finse maker van netwerkapparatuur. De Zweedse branchegenoot Ericsson, die afgelopen kwartaal een verlies leed, verloor ruim 6 procent in Stockholm.

De euro steeg tot het hoogste niveau sinds februari 2022. De eenheidsmunt was 1,1210 dollar waard, tegen 1,1193 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 76,66 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 81,07 dollar per vat.