JPMorgan Chase: economie VS sterk, maar wel risico’s

De economie van de Verenigde Staten staat er goed voor, maar er zijn wel risico’s. Dat zei topman Jamie Dimon van de grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase in een toelichting op de cijfers over het tweede kwartaal. Hij wees onder meer op de hardnekkig hoge kerninflatie en de geopolitieke onzekerheden door de oorlog in Oekraïne. Ook zijn volgens Dimon consumenten langzaam hun financiële buffers aan het verbruiken als gevolg van de gestegen prijzen.

Daar staat tegenover dat de banengroei in de VS sterk blijft en dat consumenten geld blijven uitgeven, hoewel wat minder sterk dan voorheen, aldus Dimon. De topman van de grootste bank van de VS nam in de toelichting niet het woord ‘recessie’ in de mond. Op de financiële markten was er angst dat de Amerikaanse economie in een recessie zou kunnen belanden als gevolg van de renteverhogingen van de Federal Reserve tegen de hoge inflatie.

De nettowinst van JPMorgan Chase steeg in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 67 procent tot 14,5 miljard dollar. Dat was onder meer te danken aan de gestegen rente, waardoor de bank meer rente-inkomsten uit de kredietverstrekking had. Ook werd geprofiteerd van de overname van een groot deel van de omgevallen regionale bank First Republic in mei van dit jaar. Bij de handel in aandelen en obligaties stond de winst wel onder druk.