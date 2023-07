Kritiek op energiebedrijven, onduidelijkheid terugleververgoeding

Energiebedrijven gaan de fout in met de vergoeding die mensen krijgen voor stroom uit zonnepanelen. DGB, Energiedirect en Essent stellen volgens de Consumentenbond in hun contracten dat deze ‘terugleververgoeding’ ook bij een vast contract aangepast kan worden, maar volgens de belangenvereniging is dit onrechtmatig.

“Dat deze leveranciers in hun algemene voorwaarden zetten dat terugleververgoedingen bij een vast contract kunnen wijzigen, is onrechtmatig”, licht Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar toe. “Als na drie maanden ineens de terugleververgoeding omlaag gaat, dan voelen consumenten zich bekocht.” De Consumentenbond vond nog geen bewijs dat de leveranciers ook daadwerkelijk de vergoeding omlaag gooiden.

Ook bij DELTA Energie en Eneco zag de Consumentenbond fouten in contracten over de terugleververgoeding. Deze leveranciers hebben na een brief van de bond laten weten dat ze de vergoeding bij vaste contracten niet wijzigen. DGB Energie, Essent en Energiedirect hebben hun vermeende fouten nog niet rechtgezet.

De consumentenorganisatie zegt de misstand te hebben gemeld bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Vorig jaar kwam de Consumentenbond al in opstand tegen een verlaging van de terugleververgoeding door Eneco, dat daarop afzag van de verlaging.

Alleen voor klanten die meer stroom terugleveren dan zij verbruiken geldt de terugleververgoeding. De ACM zei vorig jaar dat dit in de praktijk alleen huishoudens met een gemiddeld verbruik zijn die zo’n tien zonnepanelen of meer hebben.