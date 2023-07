Rechter wijst verzoek FTC om Microsoft-deal te blokkeren af

Het verzoek van de Amerikaanse Federal Trade Commission om Microsoft tijdelijk te beletten de overname van Activision Blizzard af te ronden, is afgewezen door een Californische rechter. De toezichthouder vroeg om deze tijdelijke blokkering nadat de rechter eerder had geoordeeld dat softwareconcern Microsoft mag doorgaan met de overname van het gamebedrijf. De FTC gaat in beroep tegen dat besluit.

De toezichthouder vreest dat Microsoft een te dominante positie krijgt op de gamemarkt. Microsoft heeft zijn eigen gameconsole Xbox en de FTC is bang dat het bedrijf na de overname van Activision Blizzard, bekend van spellen als Call of Duty en Overwatch, de populairste spellen alleen voor zijn eigen spelcomputer wil uitgeven. De Amerikaanse districtsrechter Jacqueline Scott Corley oordeelde echter dat de deal geen gevaar vormt voor de concurrentie en consumenten.

In afwachting van het hoger beroep had de FTC de rechter verzocht om de overnamedeal met een prijskaartje van 69 miljard dollar tijdelijk te blokkeren om te voorkomen dat deze in de tussentijd zou worden afgerond. Microsoft en Activision hadden de rechter gevraagd om het verzoek van de FTC te weigeren. Bij het uitblijven van verdere gerechtelijke stappen zouden Microsoft en Activision Blizzard de deal in principe vrijdag vanaf iets voor middernacht (lokale tijd) kunnen afronden.

De FTC lijkt de strijd echter nog niet op te geven. “We vechten hard als we denken dat er een wetsovertreding is”, zei FTC-voorzitter Lina Khan. “Als we een ongunstige uitspraak krijgen, kijken onze teams goed naar de tekst van het oordeel en kijken we of er fouten zijn in juridische kwesties die een beroep rechtvaardigen.”

Microsoft blijft ook verwikkeld in een strijd met de Britse toezichthouder CMA, die in mei een veto uitsprak over de deal. Persbureau Bloomberg meldde echter op basis van bronnen dat Microsoft en Activision Blizzard overwegen een deel van de controle over hun cloudgaming-activiteiten in het Verenigd Koninkrijk op te geven om de concurrentiebezwaren van de CMA weg te nemen.